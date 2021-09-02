Вартість навчання у тернопільських музичних та художній школах змінилася. Розмір батьківської плати погодили на черговому засіданні виконавчого комітету першого вересня.

Порівняно з минулим роком плата за навчання у музичних та художній школах зросла на всіх відділеннях. З першого вересня у Тернопільській музичній школі №1 імені Василя Барвінського і Тернопільській музичній школі №2 імені Михайла Вербицького діятимуть такі розцінки на навчання: фортепіано, гітара, синтезатор – 360 гривень; баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон – 204 гривні; скрипка – 252 гривні; віолончель, контрабас – 204 гривні; домра – 150 гривень; саксофон – 300 гривень; духові інструменти – 252 гривень; ударні інструменти – 264 гривні; академічний спів – 276 гривень; електроінструменти – 312 гривень; вокально-хорове відділення – 216 гривень; естрадний спів – 360 гривень. У Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука навчання на відділі «Образотворче мистецтво» та «Художнє оздоблення текстилю» коштуватиме 263 гривні.

Звільнені від батьківської плати дев’ять категорій дітей. Це діти, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС; діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО, ООС; діти, батьки яких беруть участь в АТО, ООС; діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО, ООС; діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування; діти з інвалідністю; діти з малозабезпечених сімей; діти з багатодітних сімей; діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Ще дві категорії оплачують половину вартості навчання: найбільш талановиті діти та діти батьків, які є особами з інвалідністю.