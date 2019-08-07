З вересня 2019 року подорожчає навчання у початкових мистецьких навчальних закладах Тернополя. В середньому плата підніметься на десять гривень.

Відповідне рішення «Про погодження батьківської плати в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах» прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету 7 серпня.

Рішення прийняли, враховуючи клопотання директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

– Батьківська плата в середньому зростає на 10 гривень, – зазначив Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтв. – Це пов’язано із подорожчання комунальних послуг, енергоносіїв, зростанням соціального рівня населення, підвищенням зарплати педпрацівникам.

У документі зазначено, що звільнені від батьківської плати діти, батьки яких загинули під час участі в АТО; діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО; діти, батьки яких беруть участь в АТО; діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО. Половину від вартості навчання оплачують найбільш талановиті діти та діти батьків-інвалідів, офіційно зареєстрованим місцем проживання яких є Тернопіль та населені пункти, які приєднані до Тернопільської міської територіальної громади.

Порівняно з минулим роком батьківська плата зросла на 5-20 гривень. З першого вересня 2018 року в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах «Тернопільська музична школа №1 імені В. Барвінського», «Тернопільська музична школа №2 ім. М. Вербицького» встановлені такі розміри батьківської плати: фортепіано, гітара, синтезатор – 290, естрадний спів – 300 гривень; баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон, віолончель, контрабас – 165; скрипка – 190 гривень; домра – 120; саксофон – 250 гривень; духові інструменти – 190; ударні інструменти – 210; академічний спів – 225; електроінструменти – 260; вокально-хорове відділення – 175 гривень. У закладі «Тернопільська художня школа ім. М. Бойчука» навчання на відділах «Образотворче мистецтво» та «Художнє оздоблення текстильних виробів» коштуватиме 210 гривень.

Ольга Трач