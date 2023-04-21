У Михайлівському соборі в Києві пройшла церемонія прощання з Олегом Барною. ВІДЕО

Разом з Олегом Барною в останню путь провели командира єгерського взводу Валерія Дорохова.

У Михайлівському соборі відбулося прощання з колишнім народним депутатом Олегом Барною, який загинув на війні. Після служби в храмі церемонія продовжилася на Майдані Незалежності.

Про це повідомив кореспондент УНІАН, який побував у Михайлівському соборі. Попрощатися з Барною прийшли десятки людей, в тому числі екс-президент України Петро Порошенко з дружиною.

Разом з колишнім нардепом в останню путь провели командира єгерського взводу 31-річного Валерія Дорохова. Він був родом з Тернопільської області, як і Барна. До 12:00 служба проходила в Михайлівському соборі, а потім церемонія продовжилася на Майдані. Екс-нардепа поховають у рідному селі Білобожниця на Тернопільщині 23 квітня.

Колишній народний депутат загинув 17 квітня в боях під Вугледаром. Першим про це розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський. Барна не дожив добу до свого 56-річчя.

У 68-й окремій єгерській бригаді (оебр) ім. Олекси Довбуша пізніше підтвердили загибель екс-нардепа. Як повідомила прес-служба підрозділу, він зголосився взяти участь у штурмі бойових позицій ворога. Противника вдалося відтіснити, але ціною життів українських захисників.

Подробицями загибелі Барни поділився Порошенко. За його словами, екс-нардеп в перших рядах йшов на штурм і вів вогонь з дистанції до трьох метрів. У бою він отримав кульове поранення в шию, яке стало смертельним.