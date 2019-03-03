У музичному коледжі хочуть відкрити нову спеціальність

03/03/2019 Розмір тексту:

Нову спеціальність – хореографію – планують відкрити у Тернопільському музичному коледжі. Поки що це тільки ідея. Але якщо її підтримають депутати обласної ради, то у коледжі з’явиться ще одне відділення.

Наразі, пропозицію обговорили тільки на засідання постійної комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства Тернопільської обласної ради.

– Відкрити нову спеціальність хочемо з метою розвитку навчального закладу, а також враховуючи потреби ринку праці і вимоги часу, адже у нас сьогодні є багато різних танцювальних клубів, при кожній школі є студія хореографії, тому є потреба в кадрах, – говорить Лариса Римар, директор Тернопільського музичного коледжу. – Ми з колегами порадилися і виникла ідея ініціювати це питання перед владою. Оскільки ми є комунальним закладом обласної ради, то для того, щоб розпочати процес отримання ліцензії потрібно рішення обласної ради. Ми маємо підтримку від Національної хореографічної спілки України. Вони теж вважають, що хореографічне мистецтво треба розвивати, а розвивати його можна за рахунок професійних кадрів. Школа-ліцей імені Герети теж звернулися до нас з клопотанням відкрити таке відділення. У них навчається понад 50 дітей на хореографічному відділенні і багато з них хотіли б продовжити навчання і отримати кваліфікацію у цьому напрямку.

У закладі планують отримати ліцензію на навчання 50-60 осіб. За словами Лариси Римар це може бути повністю платна форма навчання. А навчатимуть на цьому відділенні артистів і викладачів хореографії.

Деякі застереження щодо доцільності відкриття такої спеціальності у музичному коледжі під час обговорення пропозиції на комісії висловив начальник управлінні культури і мистецтв облдержадміністрації Григорій Шергей.

– На ім’я голови облдержадміністрації Степана Барни надійшов лист з такою пропозицією і ми його зараз розглядаємо, – зазначив Григорій Шергей. – Також на прийомі у голови були представники обласної хореографічної спілки, які переконували у недоцільності відкриття такої спеціальності у Тернопільському музичному коледжі, оскільки Теребовлянський коледж культури і мистецтв забезпечує кадрами область в повному обсязі. Зі своєї сторони ми аналізуємо ситуацію та готуємо відповідь голові адміністрації. Та скажу, що це так чи інакше призведе до збільшення витрат на культуру у частині фінансування освітніх закладів з обласного бюджету.

За результатами обговорення профільна комісія підтримала пропозицію директора училища. Та оскільки обласне управління культури ще не дало своєї відповіді на таку ідею, то вирішили також направити листи до Національної хореографічної спілки України, Тернопільської обласної філармонії та обласної державної адміністрації з проханням надати пропозиції та рекомендації щодо відкриття на базі Тернопільського обласного музичного коледжу імені Соломії Крушельницької спеціальності «Хореографія». Після отримання відповідей питання відкриття нової спеціальності мають ще розглянути на сесії обласної ради.

Ольга Трач