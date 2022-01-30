Сто сім років з дня народження всесвітньовідомого графіка Якова Гніздовського минуло 27 січня. Славу великого художник він завоював в Америці у 1950-х роках. А Україна дізналася про нього вже після смерті – у 1990-х.

Яків Гніздовський родом із села Пилипче, що на Борщівщині. Він був наймолодшим у сім’ї, де виховували шістьох дітей. Навчався у Чортківській приватній гімназії імені Маркіяна Шашкевича, Варшавській академії мистецтв, Загребській академії мистецтв. У 1949 році переїхав до США. Гніздовський відомий як графік, живописець, скульптор, автор статей. А світове визнання йому принесли його роботи, виконані у техніці ксилографії або деревориту. Його твори зберігаються у музеях та приватних колекціях у різних країнах світу. В Україні вони є у Тернополі, Борщові, Києві, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях. Одним із перших музеїв в Україні, який отримав авторські роботи Якова Гіздовського став Борщівський обласний краєзнавчий музей.

– Завдяки співпраці працівників музею із жителем села Пилипче Іваном Гуменюком, який один із перших відкрив для Борщівщини ім’я Гніздовського, музей отримав перші надходження, – розповіли у закладі. – Вдова митця – пані Стефанія Гніздовська-Кузан у березні 1990 року надіслала дві рекомендовані посилки – подарунок у фонд Борщівського краєзнавчого музею. Це були 10 дереворізів (ксилографій), світлини, каталог. Через два місяці пані Стефанія прибула в Україну на першу велику виставку графіки Якова Гніздовського, після якої подарувала мистецькі роботи чоловіка музеям Києва, Львова, Тернополя. Та найбільший мистецький спадок Якова Гніздовського вона залишила на його малій батьківщині – на Борщівщині. Вона відвідала Борщівський краєзнавчий музей та передала на зберігання особисті речі митця, книги, афіші виставок та 18 дереворізів. Це стало початком формування у музеї іменного фонду Якова Гніздовського, який триває і до сьогодні та поповнюється цікавими експонатами.

У 1990 році також з’являються перші музейні публікації в українських виданнях, присвячені Якову Гніздовському. Так, у літературно-мистецькому альманасі «Нічлава» №5 за 1990 рік Михайло Сохацький опублікував статтю «Повернувся в Україну». Ще одна його стаття вийшла у науково-краєзнавчому збірнику «Літопис Борщівщини» під назвою «Гніздовський: повернення в Україну» (№2, ст.83). Цей збірник видається Борщівським обласним краєзнавчим музеєм і його неодноразово ілюстрували роботами Якова Гніздовського. А тих, хто хоче більше дізнатися про життя художника та побачити його оригінальні роботи працівники музею запрошують у гості.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці