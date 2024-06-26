Відділення світової лемківської діаспори імені Юліяна Тарновича відкрили у музейному комплексі «Лемківське село». Його урочисте відкриття відбулося 20 червня.

Першими експонатами новоствореного відділення, як повідомили у Тернопільській обласній раді, стали картини відомих лемківських художників, унікальні предмети домашнього вжитку, автентичний одяг. Їх передали із музею лемківської спадщини імені Юліяна Тарновича у місті Торонто. Загалом це 283 музейні предмети, серед яких, насамперед, картини самого Юліана Тарновича, а також Омеляна Мазурика, Дмитра Солинка, Семена Мадзеляна, Петра Лопати та інших відомих митців лемківського походження.

– Невеликий, але дружній колектив закладу доклав чимало зусиль для того, щоб захід пройшов на високому рівні, і це дійсно вдалося, – розповіла Віра Дудар, директорка музею. – Радіємо, що фондову збірку музею поповнять також роботи відомого різьбяра Івана Максимовича, передані музею його сином, геніальним етнографом і мистецтвознавцем Ладиком Максимовичем. Маємо велику надію, що все ж таки ми добудуємо нове приміщення музею і всі ці експонати займуть гідне місце в його експозиції

Фото зі сторінки музею у фейсбуці