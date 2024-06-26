Відділення світової лемківської діаспори імені Юліяна Тарновича відкрили у музейному комплексі «Лемківське село». Його урочисте відкриття відбулося 20 червня.

Першими експонатами новоствореного відділення, як повідомили у Тернопільській обласній раді, стали картини відомих лемківських художників, унікальні предмети домашнього вжитку, автентичний одяг. Їх передали із музею лемківської спадщини імені Юліяна Тарновича у місті Торонто. Загалом це 283 музейні предмети, серед яких, насамперед, картини самого Юліана Тарновича, а також Омеляна Мазурика, Дмитра Солинка, Семена Мадзеляна, Петра Лопати та інших відомих митців лемківського походження.

Невеликий, але дружній колектив закладу доклав чимало зусиль для того, щоб захід пройшов на високому рівні, і це дійсно вдалося, – розповіла Віра Дудар, директорка музею. – Радіємо, що фондову збірку музею поповнять також роботи відомого різьбяра Івана Максимовича, передані музею його сином, геніальним етнографом і мистецтвознавцем Ладиком Максимовичем. Маємо велику надію, що все ж таки ми добудуємо нове приміщення музею і всі ці експонати займуть гідне місце в його експозиції

Фото зі сторінки музею у фейсбуці