На черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради на розгляд депутатів буде винесено питання про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вул. Євгена Коновальця, 1
Про це повідомляють у міській раді.
Так, передбачається припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (код ЄДРПОУ 14052348) право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі.
“Відповідне рішення ініціювали депутати – представники фракцій «ВО «Свобода» та «Порядок. Відповідальність. Справедливість» – з метою забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Тернопільської громади, враховуючи численні звернення тернополян”, – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями ділянку біля церкви вже обстежили земельники.
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