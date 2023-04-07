У московської церкви в Тернополі заберуть землю?

На черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради на розгляд депутатів буде винесено питання про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вул. Євгена Коновальця, 1

Про це повідомляють у міській раді.

Так, передбачається припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (код ЄДРПОУ 14052348) право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі.

“Відповідне рішення ініціювали депутати – представники фракцій «ВО «Свобода» та «Порядок. Відповідальність. Справедливість» – з метою забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Тернопільської громади, враховуючи численні звернення тернополян”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями ділянку біля церкви вже обстежили земельники.

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