Майже п’ятсот гектарів сільськогосподарських площ підтоплено у Монастириському районі. Найбільше постраждали аграрії сіл Устя Зелене, Коропець, Вістря.

Як повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій, в Усті Зеленому сьогодні вранці вода перелилася через дамбу, яка призначена для захисту сільськогосподарських угідь. Як наслідок – затопило близько 500 гектарів сільськогосподарських угідь. Із небезпечної зони відселили 57 жителів.

«Незважаючи на негоду, проводимо відновлювальні та інші роботи. Розуміємо, що завтра вода може знову все знищити. Тому, в першу чергу, працюємо на найаварійніших ділянках. Звичайно, глибокі ями та змиті водою великі пласти доріг будемо спочатку засипати білим каменем і лише потім, після стабілізації погоди – щебенем. Припиніть захаращувати канави та придорожні кювети сміттям та скошеною травою. Це все погіршує відтік води. Прошу з розумінням поставитися до праці трактористів, бульдозеристів, водіїв, вантажників, які не покладаючи рук працюють над подоланням наслідків стихії. При визначенні черговості проведення робіт ми керуємось господарським розрахунком і здоровим глуздом. Наприклад, важка техніка не буде залучатися до роботи на розмоклому ґрунті. З іншого боку, якщо в одному місці не лише підтопило, але й розмило дорогу так, що заблоковано автомобілі та під’їзд до житла людей, то пріоритет черговості буде надано саме там», – розповідає голова Монастириської ОТГ Андрій Старух.

За інформацією рятувальників, у Монастириському районі все ще спостерігається значний підйом води у річці Дністер. Станом на 10:00 25 червня у селі Коропець підтоплено 42 приватних домогосподарств, відселено понад 100 місцевих мешканців. У селі Вістря підтоплено 17 домогосподарств, відселено 12 місцевих мешканців.

Софія Романська

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