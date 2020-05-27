У Монастириському районі епідемічна ситуація щодо COVID-19 стабілізувалася. Упродовж десяти днів не виявили жодного нового випадку зараження. Зі 194-ох інфікованих, одужала 181 людина.

У Монастириському шпиталі перебуває четверо людей з підозрою на коронавірус, дев’ятеро осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 на самоізоляції, – розповів перший заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь. Вони переносять інфекцію у легкій формі.

“У районі на covid-19 всього обстежено 1553 особи. Одужало 181 із 194 інфікованих. На жаль, четверо людей померло із цією інфекцією. На самоізоляції залишилось 9 інфікованих. На щастя, за останні 10 днів інфікованих не виявлено. Всі медики одужали від covid-19. Кошти для доплат медикам вже на рахунках лікарні. Також отримали ще 1000 захисних комбінезонів з бахилами”.

Оскільки епідемічна ситуація стабілізувалася, у районі вирішили звести до мінімуму карантинні заходи. Більшість установ і організацій отримали дозвіл на роботу. Втім, у пріоритеті залишаються санітарно-епідеміологічні правила.

Софія Романська

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