Коронавірус далі поширюється Монастириським районом. Минулої доби там виявили сім нових заражень COVID-19. Захворіло п’ятеро жителів Монастириськ, а також по одній людині у селах Задарів і Криниця.

Наразі у районному центрі підтверджено 86 випадків захворювання на коронавірус. У селі Горішня Слобідка виявлено 17 інфікованих, у Швейкові — 14, у Ковалівці — 13, – розповідає перший заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь. Інфікувалося 43 медичних працівники.

“Наразі у Монастириському шпиталі перебуває 31 хворий, у двох стан важкий, у сімнадцяти — середній, у дванадцяти — легкий. Троє наших жителів перевезли до Тернопільської лікарні. Вже одужали 29 осіб, серед них — шестеро лікарів, десятеро медсестер, двоє дітей. Раді повідомити, що завдяки нашим контактам з добрими людьми в Міністерстві Закордонних Справ України, ми отримуємо сьогодні велику партію допомоги для нашого шпиталю. До України прибули засоби індивідуального захисту з Туреччини – хірургічні халати, комбінезони, вакуумні окуляри та козирки. Штаб відправив вночі транспорт для отримання вантажу в м. Одесу. Він прибув вчасно. Представництво МЗС України в Одесі сьогодні вранці передало вантаж для Монастириського шпиталю. Зараз в дорозі. Дякуємо МЗС України та нашим землякам, які вивели нас на цю важливу співпрацю”.

Як запевнили в РДА, Монастириський шпиталь забезпечений необхідними для лікування коронавірусу засобами на весь карантинний період.

Софія Романська

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