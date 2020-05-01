У Монастириському районі подолали коронавірус понад 60 людей. Серед них — медсестра, що першою інфікувалася COVID-19.

Про це повідомив перший заступник голови РДА Павло Дронь.

Нині у районі епідеміологи виявляють лише поодинокі випадки зараження. Відтак оперативний штаб боротьби з коронавірусом вирішив поступово послаблювати карантинні заходи.

“Сьогодні прийнято рішення штабу щодо обмеження карантинних заходів в районі. Зокрема, з 1 травня відчиняються для роботи магазини, відділення Нової пошти, Приват-банку (крім ринку, кафе та ресторанів) за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту (маски, рукавички), а також дотримання санітарних та протиепідемічних заходів. Відновлює роботу сільськогосподарський, будівельний та інший бізнес”, – розповів Павло Дронь.

Загалом у Монастириському районі COVID-19 інфікувалося 178 людей, 91 з них — жителі містечка Монастириська.

Софія Романська

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