Рятувальники відкачують воду з будівель та колодязів у Монастириському районі.

Негода найбільше натворила лиха у селах Устя Зелене, Коропець та Вістря. Майже двісті людей через підтоплення тимчасово переселилися.

Учора рятувальники відкачали воду з 11 підвалів, 11 будівель, 31 колодязя та з трьох присадибних ділянок, – повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін. Всього було відкачано 1800 м. куб. води.

“Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплення на Монастирищині. З початку ліквідації наслідків підтоплень в період з 24 по 29 червня 2020 року рятувальники забезпечили прогнозування та постійний моніторинг гідрологічної обстановки; відкачали воду з 39 підвалів, 41 будівлі, 117 колодязів, з 59 присадибних ділянок; підвезли 6,65 тонни питної води”.

Вода у криницях підтоплених населених пунктів непридатна для вживання та господарського використання. Відтак наразі питну воду доставляють місцевим жителям рятувальники.

Епідеміологи застерігають: у підтоплених селах можливі спалахи кишкових інфекцій. Відтак людей просять дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська