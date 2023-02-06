У молодиці з Тернопільщини знайшли заборонене зілля

За незаконне зберігання наркотичних речовин відповідальність понесе жителька Чортківського району. У жінки під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили майже п’ятдесят грамів речовини рослинного походження, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на наркотичну.

Інформація про те, що жителька одного з сіл Хоростківської громади може зберігати наркотичні речовини, надійшла від місцевого дільничного офіцера. Поліцейські, отримавши дозвіл районного суду, прийшли з обшуком до помешкання 32-річної жінки. В результаті було вилучено майже 50 грамів речовини рослинного походження, схожої на марихуану.

Раніше жінка проблем із законом не мала.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

За минулі вихідні поліцейські задокументували майже десять фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Загалом вилучено майже пів кілограма дурману.