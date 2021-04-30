У місцях, де стається найбільше аварій, будуть чергувати поліцейські екіпажі

У Тернополі посилять контроль на окремих ділянках автошляхів, – повідомив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. Це стосується тих доріг, де стається найбільше аварій.

У результаті аналізу аварійності на дорогах Тернополя, патрульні виявили ті ділянки, де стається найбільше ДТП. Там чергуватимуть екіпажі поліції.

«Статистичні дані аналізу аварійності в місті Тернополі за останній квартал свідчать про збільшення кількості ДТП на окремих вулицях міста: на проспекті С. Бандери, в межах будинків № 72 – № 93, сталося 7 аварій; на вулиці Микулинецькій – 5 аварій; на вулиці Руській, в межах будинків № 22 – № 40, – 5 аварії; на вулиці Генерала М. Тарнавського – 4 аварії; на вулиці Бродівській, в межах будинків № 4 – № 44 А, – 3 аварії; на вулиці Князя Острозького, в межах будинків № 23 – № 55, – 4 аварії».

Аби знизити кількість ДТП, патрульні проводять профілактичні бесіди з водіями та пішоходами. Злісних порушників інспектори притягують до відповідальності.