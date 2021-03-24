У місті на Тернопільщині знайшли протитанкову міну

На Тернопільщині знайшли протитанкову міну та один артснаряд АС-105 мм часів Другої світової війни.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, 23 березня о 15:05 в місті Борщів Чортківського району під час проведення земляних робіт місцевими мешканцями виявлено одну протитанкову міну часів Другої світової війни.

А о 16:00 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління в лісовому масиві поблизу села Рідколісся Чортківського (Монастириського) району вилучено та знешкоджено шляхом контрольованого підриву один артснаряд АС-105 мм часів Другої світової війни.