У деяких джерелах питної води Чорткова виявили високий вміст нітратів – речовин, що при регулярному вживанні можуть бути небезпечними для здоров’я. Такі результати аналізів, проведених у спеціалізованих лабораторіях за ініціативи ГО Екодія.

Для дослідження використовували проби води із приватної артезіанської свердловини та двох громадських криниць – і вміст нітратів перевищений у всіх трьох випадках.

Постійне вживання води з нітратами небезпечне для здоров’я, адже вони мають властивість накопичуватися в організмі і завдавати довготривалої шкоди. Зокрема, вони можуть порушувати роботу нирок, серцево-судинної системи, підшлункової та щитовидної залоз і навіть сприяти розвитку онкологічних захворювань. Особливо не рекомендовано пити таку воду дітям до 5 років та вагітним жінкам, адже це може нашкодити розвитку дитини.

«Нітрати потрапляють у воду, як правило, із органічними відходами. Це можуть бути як каналізаційні стоки, так і, наприклад, нестале сільське господарство. Зокрема, через неконтрольоване внесення органічних добрив ці речовини можуть вимиватися з полів і потрапляти у водойми й підземні води, а звідти – до криниць та джерел. Тож якщо у воді систематично перевищений вміст нітратів, громаді варто дослідити причини цього явища і в першу чергу намагатися усунути джерело, використовуючи більш сталі господарські практики», – коментує Анна Даниляк, експертка зі сталого сільського господарства ГО Екодія.

Крім того, аналіз води виявив незадовільні загально-санітарні показники. Однак, ці результати потребують додаткового дослідження й громаді варто провести санітарне обстеження джерел. Якщо ж висновок підтвердиться, то джерела необхідно продезінфікувати й в подальшому систематично моніторити якість води.

Містянам же експерти рекомендують додатково очищувати воду з джерел перед питтям. Щонайменше, варто кип’ятити її для дезінфекції. Також не варто зберігати її неочищеною тривалий час, аби уникнути ще більшого погіршення її якості. Такі результати – висновок одноразового аналізу Екодії, і вони показують ситуацію лише в конкретних місцях та в конкретний час. Аби ж зрозуміти, чи безпечна чортківська вода, варто вести регулярний моніторинг її якості. Він допоможе не лише знати, яку воду можна пити, а й виявити систематичні проблеми із якістю води у громаді, щоб врешті визначити джерело проблеми й позбутися його.

Джерело: Центр екологічних ініціатив “Екодія”