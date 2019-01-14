У місті на Тернопільщині мешканці самотужки прибирають сміття. ФОТО

14/01/2019 Розмір тексту:

У Кременці приватна фірма, яка уклала дорогвір з міською радою щодо прибирання сміття з вулиць міста, натомість, містяни самотужки взялися за прибирання.

Роботу з очищення міста від сміття проводять сьогодні комунальні служби Кременецької міської ради. У зв’язку з тим, що ПП «Катруб» ігнорує виконання своїх обов’язків згідно з договором, працівники комунальних підприємств вимушені не лише виконувати власну роботу, а й вивозити ТПВ замість підрядника, повідомляє Прес-центр.

Проте, ми докладаємо усіх зусиль аби наше місто було чистим, особливо у ці святкові дні, незважаючи на будь-які обставини. Надалі вирішуватиметься питання із придбань власного сміттєвоза задля покращення якості послуг зі збирання та вивезення ТПВ, – пише сайт міськради Кременця.