У місті на Тернопільщині мешканці самотужки прибирають сміття. ФОТО

14/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Кременці приватна фірма, яка уклала дорогвір з міською радою щодо прибирання сміття з вулиць міста, натомість, містяни самотужки взялися за прибирання.

Роботу з очищення міста від сміття проводять сьогодні комунальні служби Кременецької міської ради. У зв’язку з тим, що ПП «Катруб» ігнорує виконання своїх обов’язків згідно з договором, працівники комунальних підприємств вимушені не лише виконувати власну роботу, а й вивозити ТПВ замість підрядника, повідомляє Прес-центр.

Проте, ми докладаємо усіх зусиль аби наше місто було чистим, особливо у ці святкові дні, незважаючи на будь-які обставини. Надалі вирішуватиметься питання із придбань власного сміттєвоза задля покращення якості послуг зі збирання та вивезення ТПВ, – пише сайт міськради Кременця.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,340 / 12.15m