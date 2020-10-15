У міський раді розпочали працювати у системі електронного документообігу «АСКОД».

Про це під час чергового засідання виконавчого комітету повідомила начальник управління організаційно-виконавчої роботи Світлана Добрікова. Відповідно, постала потреба у затвердженні «Інструкції з діловодства у Тернопільській міській раді».

– Система електронного документообігу випливає із тих систем документообігу, які були у міськраді раніше щодо розгляду звернень та надання послуг, – пояснила Світлана Добрікова. – Система «АСКОД» об’єднує цю роботу. Плануємо у майбутньому поширити її на території всієї громади, в тому числі на комунальних підприємствах. Вона стане основою для функціонування «Кабінету мешканця» та базою для створення і накопичення нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, які створюватимуться на виконання звернень фізичних та юридичних осіб, а також з власної ініціативи. Для цього працівники виконавчих органів влади актуалізували інформаційні і технологічні картки з метою зменшення кількості документів, які необхідно надавати громадянам для пришвидшеного надання послуг. Впровадження нової системи дозволить суттєво зекономити папір та людські резерви, оскільки документи будуть доступні онлайн. Крім того, будуть доступні шаблони різного роду документів на кшталт заяв на відпустку, протоколів, наказів і тому подібне. Вже підготовлені реєстри інформації, які будуть доступні всім працівникам підключеним до системи з метою швидкої, професійної роботи і моментального пошуку тієї чи іншої інформації. У роботі використовуватимуться цифрові підписи, якими будуть затверджуватися документи, і відповідно до яких будуть ідентифікуватися посадові особи, які підписали чи затвердили той чи інший документ. Розпорядженням міського голови буде затверджено також перелік документів, які будуть створюватися, і працювати з якими будуть у паперовій формі. Мова йде про документи тривалого, понад 10 років, та постійного терміну зберігання.

Світлана Добрікова також зазначила, що при прийомі на роботу у відділі кадрів працівників ознайомлюватимуть з Інструкцією з діловодства, оскільки це буде базою для роботи з документами.

Ольга Трач