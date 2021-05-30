Одна дитина з підтвердженим COVID-19 перебуває у Тернопільській міській дитячій лікарні.

Про це повідомив директор закладу Андрій Артимовчич. Кілька днів тому у лікарні не було жодного пацієнта з коронавірусною інфекцією.

Захворюваність на COVID-19 серед дітей знизилася. Як зазначив Андрій Артимович, це відображає загалом епідемічну ситуацію в області. Втім, поодинокі випадки зараження свідчать про те, що вірус не зник.

“Маємо тенденцію до зниження захворюваності серед дітей. Це неймовірно тішить. На сьогодні маємо одного пацієнта з підтвердженим діагнозом COVID-19. Є близько десяти пацієнтів, які лікуються амбулаторно. Ситуація із дитячою захворюваністю зараз виглядає оптимістичною. Однак не варто виключати того, що вірус далі поширюється, хоча і з меншою інтенсивністю. Впливає на ситуацію і те, що в нас вже значна частина людей перехворіли”.

Попри стабілізацію епідемічної ситуації, у регіоні фіксують підвищення летальності від COVID-19. Смертельні випадки переважно реєструють серед людей з групи ризику. Лише учора вірус забрав життя шістьох людей на Тернопільщині. А загалом від початку пандемії від цієї хвороби померло 1180 людей в області.