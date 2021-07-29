Зміни до Положення «Про Громадський бюджет Тернопільської міської ради» прийняли на сьомій сесії Тернопільськоі міської ради. Стосуються вони збільшення фінансування проектів та самих правил конкурсу.

При підготовці проекту рішення у міській раді врахували і пропозиції громадських активістів. Тепер подавати проекти може не один автор, а група авторів. Також додали пункт, що свої ідеї можуть подавати представники ОСББ. Ще одна зміна – автор може оскаржити недопуск проекту до голосування. Також тим, хто готується подавати проект на «Громадський бюджет 2022» треба врахувати, що з цього року заборонено подавати проекти для реалізації на території тих установ, організацій, де в попередні три роки вже були реалізовані проекти-переможці.

У Громадському бюджеті два типи проектів – великі і малі. Великі – ті, на реалізацію яких потрібно було 1,5 мільйона гривень, малі – до 300 тисяч гривень. Зараз фінансування збільшили: для великих – до двох мільйонів гривень, для малих – до 500 тисяч гривень. Минулого року в місті започаткували також Шкільний громадський бюджет. Тепер на нього щороку виділятимуть 10% від суми коштів, яка передбачена на громадський бюджет.

Загальний обсяг громадського бюджету на один бюджетний рік визначається рішенням міської ради та становить 1% обсягу власних доходів загального фонду міського бюджету, затвердженого на початок року в якому оголошується конкурс. На малі проекти виділяється 30% загального обсягу громадського бюджету, на великі – 70% . Наприклад, на проекти, які реалізуються цього року було виділено більше 15,5 мільйонів гривень.

Прийом заявок на «Громадський бюджет 2022» розпочнеться першого вересня 2021 року. Із детальними правилами подачі проектів можна ознайомитися тут.