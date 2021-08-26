Паспорт опорядження фасадів відтепер діє у Тернополі.

Жителі міста, які планують змінити вигляд свого балкону чи фасаду мають отримати дозвіл на проведення відповідних робіт. Для того, щоб отримати дозвіл треба подати певний перелік документів у Центр надання адміністративних послуг. Такий паспорт запровадили для того, щоб впорядкувати опорядження фасадів об’єктів архітектури, забезпечити художню цілісність фасадів об’єктів архітектури та недопускати клаптикового пофарбування фасадів у Тернополі.

– Питання актуальне, – каже Сергій Надал, міський голова. – Ми є свідками того, що малює хто як хоче, у різні кольори. За порушеннями слідкуватиме муніципальна інспекція.

До переліку документів, які необхідно подавати в ЦНАП входять наступні: титульний аркуш встановленого взірця, текстова частина, ситуаційний план у кольорі, креслення опорядження фасадів у кольорі, протокол засідання архітектурно-містобудівельної ради, якщо об’єкт підлягає розгляду на містобудівельній раді. Якщо у міській раді погодять проведення робіт, то після цього в управлінні містобудування, архітектури та кадастру необхідно зареєструвати Повідомлення про проведення робіт по опорядженню фасадів. І тільки після цього можна приступати до ремонтних робіт. Проведення робіт без погодження є порушенням правил благоустрою, за яке згідно з статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність.