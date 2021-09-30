Про забезпечення на території Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади безперебійного руху транспорту, перевезення пасажирів і вантажів та ліквідації наслідків можливих стихійних явищ у зимовий період 2021-2022 років йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету 29 вересня.

На ньому прийняли рішення, у якому визначено підприємства та організації що відповідають за належне утримання доріг, прибудинкових територій, міжквартальних проїздів тощо.

– Таке рішення ми приймаємо щороку восени напередодні зимового періоду, – зауважив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – У ньому йдеться про забезпечення можливості проїзду по загальних дорогах, руху громадського транспорту, утримання прибудинкових територій. Цього року змінився генеральний підрядник з виконання вказаних робіт. Ним стало ТОВ «Техно-буд-центр». У прийнятому рішенні ми визначаємо, що керівники підприємств, організацій і установ усіх форм власності мають виділяти в розпорядження ТОВ «Техно-буд-центр» та ТМШРБП «Міськшляхрембуд» і підприємствам, що надають послуги з утримання будинку, транспортні засоби та спеціалізовану техніку. Відбувається це шляхом укладення відповідних договорів на виділення транспортних засобів і спеціалізованої техніки. До 15 жовтня вони повинні завершити ремонт і підготовку спеціалізованої техніки та необхідну кількість протиожеледних матеріалів. Мають забезпечити триденний страховий запас паливно-мастильних матеріалів, забезпечити належне утримання міжквартальних проїздів. Управління надзвичайних ситуацій має забезпечити страховий запас паливно-мастильних матеріалів: 3 тонни бензину та 3 тонни дизельного пального. Управління транспортних мереж та зв’язку, комунальне підприємство «Тернопільелектротранс», комунальне підприємство «Міськавтотранс» та суб’єкти господарювання, які здійснюють міські пасажирські перевезення мають забезпечити готовність роботи громадського транспорту загального користування згідно затверджених розкладів руху. Комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» також має організувати цілодобове чергування аварійного тягача на базі «КрАЗ» з триденним запасом паливно-мастильних матеріалів.

До рішення є ряд додатків. У них вказані переліки: підприємств усіх форм власності, з якими необхідно укласти угоди на виділення додаткової спецтехніки для забезпечення безперебійного руху автотранспорту в зимовий період; спеціалізованої техніки підприємств, що надають послуги з утримання будинку; вулиць і зупинок, які мають прибирати першочергово; міжквартальних проїздів, утримання яких закріплено за підприємствами, що надають послуги з утримання будинку; зупинок громадського транспорту, утримання яких закріплено за підприємствами та суб’єктами підприємницької діяльності; власників автозаправних станцій, які забезпечують належне утримання під’їздів до них; спецтехніки для забезпечення безперебійного руху на території сільських рад.