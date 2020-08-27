У міській раді вибрали інвестора, який будуватиме відпочинковий комплекс на набережній Тернопільського ставу. Засідання комісії з вибору інвестора відбулося 18 серпня. А 26 серпня протокол цього засідання затвердили на засіданні виконавчого комітету.

– Одним із питань, яке розглядали на комісії була конкурсна пропозиція щодо облаштування зони рекреаційно-відпочинкового комплексу на набережній Тернопільського ставу за ФСТ «Динамо» в сторону заводу «Опілля» в парку імені Тараса Шевченка, – повідомив Володимир Дідич, заступник міського голови. – Переможцем конкурсу визначили ТОВ «Агро Ленд ЛТД». Рішення завізоване у встановленому порядку, зауважень немає. Конкурс з вибору інвестора для цього об’єкта оголосили після прийняття рішення про підтримку петиції «Облаштувати відпочинкову зону на вулиці Білецькій у Тернополі».

Вказану петицію на засіданні виконкому підтримали 22 липня. Через тиждень, на наступному засіданні, внесли зміни до переліку інвестиційно-привабливих об’єктів, додавши до нього облаштування рекреаційно-відпочинкового комплексу. 29 липня у міській раді також оголосили конкурс з пошуку інвестора на цей об’єкт. Конкурсні пропозиції приймали до 14 серпня. А 18 серпня визначили переможця конкурсу.

У протоколі засідання конкурсної комісії зазначено, яким буде відпочинковий комплекс та обов’язки інвестора: «ТОВ «АГРО ЛЕНД ЛТД» планує спорудити фізкультурно-оздоровчий комплекс, який буде містити: літній басейн площею 160 кв. м.; цілорічний басейн з підігрівом води та накриттям площею 160-200 кв. м.; спортивний майданчик; дитячий ігровий майданчик; зону відпочинку; душові кабіни та роздягальні, шезлонги на території; металічну конструкцію (з легких матеріалів, некапітальне будівництво) для обслуговування відпочиваючих з закладом продажу напоїв, душовими кабінами, роздягальнями; літній шатер. Спорудження буде здійснюватися з легких конструкцій і не буде капітальним за винятком виконання певних необхідних робіт щодо спорудження технологічної водойми рекреаційного призначення з елементами благоустрою, які потребують отримання містобудівних умов та обмежень з метою реалізації даного інвестиційного проекту і здійснюватимуться згідно норм чинного законодавства, що регулює виконання таких робіт в зазначених умовах. Воно буде вестися згідно нормативно-правових актів, які регулюють спорудження таких об’єктів у прибережній смузі. При спорудженні не будуть пошкоджені існуючі зелені насадження. Інвестор зобов’язується виконати належний благоустрій території, встановити сучасне LED освітлення, облаштувати еко-парковку, здійснити декоративне озеленення та інші види діяльності з благоустрою, а також встановити фонтани для циркуляції води в ставі з метою запобігання її цвітіння. Інвестор зобов’язується сплатити 6% від кошторисної вартості об’єкта інвестування як пайова участь та 5% як інвестиційна складова, а також компенсувати плату за користування земельною ділянкою. Також інвестор зобов’язується облаштувати фонтани для циркуляції води в ставі з метою запобігання цвітіння води. Інвестор зобов’язується надавати безкоштовний доступ до басейнів, спортивного та ігрового майданчиків на території інвалідам, учасникам АТО, дітям-сиротам, а також надавати знижки для дітей з багатодітних сімей у визначені дні. Даний фізкультурно-оздоровчий комплекс буде обслуговувати 40-50 осіб з середньою місячною зарплатою 9-10 тис. грн. з подальшим підвищенням. У процесі спорудження об’єкта інвестування загальна сума інвестицій у його створення та впорядкування прилеглої території становитиме орієнтовано 19-20 млн. грн».

Ольга Трач