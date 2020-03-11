10 березня відбулося засідання оперативного штабу із випадків попередження захворювання на коронавірус і, водночас, було проведено засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій з метою попередження росту захворюваності на території громади.

На засіданні оперативного штабу озвучено загальний стан захворюваності на грип та ГРВІ на території Тернопільської громади. За даними завідувача Тернопільського міського відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» Анатолія Поліщука, загальна ситуації щодо захворюваності на грип та ГРВІ у дещо стабілізувалась, але оцінюється, як нестійка. Загальна цифра захворюваності складає 673,1 випадків на 100 тис. населення.

У закладах освіти в місті показник відсутності дітей у школах складає, станом на 6 березня, 4,3%. В цілому ситуація із захворюваністю у місті та на території громади контрольована та знаходиться в межах норми.

За словами начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, батьки дітей проінформовані щодо ситуації про грип, ГРВІ та алгоритму дій у разі підозри на коронавірусну інфекцію. Посилено дезінфекцію приміщень та перевірку дітей на наявність ознак вірусної інфекції.

«Оскільки сьогодні ситуація із захворюваності на коронавірусну інфекцію має поширений характер, прийнято рішення щодо заборонити на території Тернопільської міської територіальної громади проведення масових заходів у закритих приміщеннях та максимально їх обмежити на відкритих майданчиках. Інформація щодо наявності в аптеках масок та дезінфікуючих засобів буде оприлюднюватися публічно», – зазначає Сергій Надал.

Звертаємося до мешканців, не ігнорувати симптоми захворюваності на грип, ГРВІ або коронавірусної інфекції. У разі підозри на коронавірусну інфекцію звертайтеся на «гарячу лінію» оперативного штабу – 098441 59 81.