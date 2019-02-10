У міськраді шукають організацію, яка займеться перевізниками

09/02/2019 Розмір тексту:

Тернопільській міській раді потрібна організація, яка опрацьовуватиме документи підприємців, які виявлять бажання надавати послуги із пасажирських перевезень в місті.

Така організація буде приймати документи від перевізників, перевірятиме їх та подаватиме на конкурс з відбору перевізників для роботи на маршрутній мережі Тернополя. Щоб знайти таке підприємство на черговому засіданні виконкому прийняли рішення «Про визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу».

– Законом України «Про автомобільний транспорт» передбачено, що на конкурсних засадах необхідно вибрати організацію, яка буде здійснювати збір, перевірку та підготовку документів від перевізників, щоб можна було їх подавати на конкурс, який стосується роботи на маршрутній мережі міста, – розповів Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. В умовах конкурсу прописано, що організація повинна мати досвід подібної роботи не менше трьох років.

Обиратиме зазначене підприємство конкурсний комітет, склад якого вказаний у цьому ж рішенні. Сам же конкурс з вибору організації відбудеться 11 березня о 10.00 в приміщенні управління транспорту, комунікацій та зв’язку, що на вулиці Коперника, 1. А конкурс перевізників, які працюватимуть на автобусних маршрутах загального користування планують провести у травні цього року.

Ольга Трач