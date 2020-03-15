Про економічний та соціальний розвиток Тернопільської громади у 2019 році говорили під час сорок сьомої сесії міської ради 13 березня.

Заслуховувати інформацію начальниці управління економіки, промисловості та праці Тетяни Корчак про виконання «Програми економічного та соціального розвитку ТМТГ» депутати не стали, а одразу перейшли до запитань. Після отриманих відповідей інформацію взяли до відома.

В об’ємному документі подано багато даних по усіх сферах життя громади. Вказано, що зроблено і виконана робота порівнюється із попереднім роком, перелічені і негативні моменти, над якими ще потрібно працювати. Є й те, у чому наше місто найкраще, порівняно з іншими.

– Просування інвестиційного потенціалу громади, укладення договорів по співробітництву з містами-партнерами, активізація роботи з існуючими партнерами, якісна підготовка проекті в на участь у грантових конкурсах і програмах, залучення коштів фонду регіонального розвитку та інших міжнародних інституцій дозволили збільшити обсяг капітальних інвестицій на одного жителя до 15,2 тисячі гривень, що залишається одним із перших по Україні та збільшити обсяг іноземних інвестицій на одного жителя до 99 доларів США, – розповіла Тетяна Корчак. – Ми залишаємось лідерами по введенню в експлуатації житла в Україні. У 2019 році введено в експлуатацію 141,9 тисяч квадратних метрів житла, що на 35,3% більше ніж у 2018 році. Вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення національно-патріотичного виховання, розширення пластових наметових таборів, залучення дітей до святково-розважальних молодіжних програм і конкурсів, проведення благодійних акцій, збільшення кількості заходів громадських організацій стосовно дітей молоді та жінок, а також підписання меморандуму із Представництвом дитячого фонду ЮНІСЕФ дозволили нам отримати звання «Молодіжна столиця України 2020». Реалізація концепції комплексного озеленення через висадку 3500 дерев, 1000 чагарників, червонолистих кленів і верб «Матсудана» дозволили нам зберегти перше місце в Україні, як міста з найчистішим повітрям.

У 2019-му Тернопіль продовжував займати перші або лідерські місця в національних рейтингах та конкурсах. Зокрема, став переможцем на «KyivSmartCityForum 2019» в номінації «Відкрите інноваційне місто»; переможцем в національному конкурсі з відкритих даних «OpenDataCityAward», другим в Україні за результатами здачі ЗНО.

Ольга Трач