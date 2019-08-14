Тимчасове кільце біля двоаркового мосту на вулицях Хмельницького-Крушельницької вартує 37 тисяч гривень.

Про це повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик, передає Тернопіль 1.

Чоловік каже, у деяких ЗМІ прозвучали різні суми про вартість виконаних робіт на вказаній ділянці, тому щоб у людей не виникало питань у відділі вирішили оприлюднити суму коштів, яку витратили на облаштування блоків.

Нагадаємо, тимчасовий круговий рух – кільце із блоків перед двоарковим мостом на Крушельницкої-Хмельницького облаштували 9 серпня. Якщо така схема організації дорожнього руху дасть позитивні результати і тернополяни підтримають її, то незабаром на цій ділянці проведуть капітальний ремонт дорожнього покриття з відповідною розміткою.