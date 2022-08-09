У парку Сопільче розпочався ремонт підвісного мосту.
Як повідомляють у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя», спеціалісти у понеділок, 8 серпня, провели обстеження конструкцій мосту – кріплення та встановили причину тимчасової його непридатності для проходу. Відтак, вже від учора спеціалісти приступили до ремонтних робіт, які планують завершити найближчими днями.
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Наразі міст недоступний для проходу, тож тернополян просять користуватися іншими шляхами.
Нагадаємо, що у 2020 році проводилися заміна дерев’яного покриття мосту – пішохідної частини. Наразі ремонтуються інші елементи мосту – кріплення.