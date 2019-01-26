У міськраді розповіли, на що витратили вісім мільйонів гривень

26/01/2019 Розмір тексту:

Понад вісім мільйонів гривень із міського бюджету витратили минулого року на фінансування проектів бюджету участі.

Про стан реалізації проектів Громадського бюджету 2018 року на черговому виконкомі звітувала начальник управління економіки, промисловості та праці Тетяна Корчак.

– Для реалізації у 2018 році було відібрано 18 проектів на суму 9 мільйонів 400 тисяч, з яких сім великих та одинадцять малих, – розповіла начальниця. – Станом на 1 січня 2019 року реалізовано 17 проектів на суму 8 мільйонів 251 тисяч 511 гривень.

Втілити у життя вдалося усі малі проекти та шість великих. Один із великих проектів – «Пам’ятник вчителю» – реалізували тільки наполовину. Наприкінці минулого року біля третьої школи облаштували постамент для пам’ятника. А скульптурну композицію, як повідомляли в управлінні освіти, планують встановити у другому кварталі цього року. Складатиметься вона із трьох фігур школярів: першокласниці, учня середньої школи та випускниці і скульптури лелек. Доповнюватиме композицію напис «Кожен тобі – учитель».

У бюджеті Тернополя на 2019 рік передбачено понад 11 мільйонів гривень на проекти, які стали переможцями Громадського бюджету минулого року. Найбільше голосів набрали шість великих і тринадцять малих ініціатив. На великі проекти піде 7 мільйонів 670 тисяч 267 гривень, а на малі – 3 мільйони 430 тисяч 850 гривень.

На виконкомі підсумковий Звіт про стан реалізації проектів Громадського бюджету 2018 взяли до відома. Його також подадуть на розгляд сесії міської ради. На пленарне засідання запросять й авторів великих проектів, які реалізували минулого року.

Ольга Трач