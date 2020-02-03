У Тернополі триває санітарна обрізка дерев та видалення тих, які є сухі, хворі або пошкоджені. Адже велика кількість вікових дерев, які найчастіше є в аварійному стані, становить загрозу тернополянам та їх майну.

При різких поривах вітру чи невеликому накопиченні снігу такі сухі насадження можуть зламатися та нанести шкоди людям, автівкам чи лініям електропередач, які знаходяться під ними. Також санітарна обрізка дерев виконується для попередження поширення захворювань з уражених гілок на здорові.

В ході осінніх обстежень тернопільських парків, комісією визначено ті зелені насадження, які підлягають видаленню. Зокрема, це сухостійні дерева та ті, у яких спостерігається стовбурна гниль або ж підірвана коренева система. На проведення робіт з видалення цих зелених насаджень комісією видано ордер виконавцю робіт.

Нагадуємо, санітарне обрізання і видалення зелених насаджень у Тернополі проводиться лише у міжвегетаційний період і відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України та Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

На місці видалених дерев весною цього року будуть висаджені нові декоративні види зелених насаджень.

До слова, у 2019 році в парку ім. Т. Шевченка висадили понад 1600 дерев та чагарників.