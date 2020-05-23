З першого червня у Тернополі відновлять роботу дитячі садочки. Рішення про це прийняли на черговому засіданні міського оперативного штабу.

До початку наступного місяця усі працівники навчальних дошкільних закладів мають пройти тести на COVID-19. За словами начальника управління освіти і науки Ольги Похиляк, з першого червня дитсадки будуть готові розпочати роботу.

– Управління освіти і науки розробило порядок дій щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, – розповіла Ольга Похиляк. – Ми вже давно готувалися до відкриття дошкільних закладів. Розуміємо, що батьки розпочали працювати, малий і середній бізнес запрацював, батькам потрібно дітей давати у дошкільні заклади. Управління освіти уклало ряд договорів з обласним лабораторним центром і склали графік в першу чергу на проведення дезінфекції одягу, постільної білизни, аналізу питної води, на знешкодження кліщів, на дезінфекцію приміщень і ряд інших угод. Закупили миючі, антисептичні, дезінфікуючі засоби, безконтактні термометри і засоби індивідуального захисту для працівників і відвідувачів дошкільних навчальних закладів. 25 травня буде завіз всіх миючих засобів. Разом з управлінням охорони здоров’я розробили графік проходження медичних оглядів діток. До 1 червня батьки можуть отримати медичні довідки у поліклініках. З 20 травня тестуємо працівників освітніх закладів. 27 завершимо тестування і 28 будемо окремо тестувати працівників, які не встигли чи яких не було у Тернополі. Ми розробили рекомендації для керівників дошкільних закладів і для батьків. В понеділок, 25 травня, буде чергова нарада з керівниками дошкільних установ. На рівні своїх закладів вони мають створити комісії з числа заступника по господарству, медпрацівника і тоді управління дає дозвіл на відкриття дошкільної установи. До 1 червня ми будемо готові відкрити дошкільні установи. За нашими даними зараз 30-40 % батьків із тих, діти яких відвідували садочки, мають потребу віддати дітей у садки.

Міський голова Сергій Надал додав, що всі батьки мають право віддати дітей у садочок, незалежно від того працюють вони чи ні. Всі діти, які в садочку були, мають можливість повернутися.

Дітям, які вперше йдуть у садок, треба пройти медогляд та батькам надати у дошкільний заклад довідку за формою 095/о. Видають її лікарі-педіатри, дільничні та сімейні лікарі. Окрім протипоказів до відвідування дитячого садочку, у ній має бути відмітка про відсутність контакту дитини з хворими на інфекційні хвороби, хворими на COVID-19, з підозрою на COVID-19, та з особами, які перебувають на самоізоляції. У прийнятому штабом рішенні також вказано, що медичний працівник закладу дошкільної освіти має проводити огляд дитини на педикульоз і коросту, вимірювати температуру тіла з відміткою у журналі.

Ольга Трач