У міськраді розповіли, чи безпечно вживати воду, яка тече з кранів

За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, радіаційний фон у Тернопільській міській територіальній громаді в межах норми, вода відповідає усім санітарно-хімічним показникам.

Станом на 01 березня 2022 року, о 9:00 год, показник радіаційного фону становив від 10 – 14 мкР/год (при пороговому значенні 32 мкР/год). Про це повідомляють у міській раді.

Також, на сьогодні не зафіксовано перевищень мікробіологічних та санітарно-хімічних показників, а вода відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Нагадаємо, у зв’язку із введенням воєнного стану на території України та з метою забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я в особливий період на базі ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» та відокремлених структурних підрозділів сформовані та щоденно працюють групи оперативного реагування, що здійснюють моніторинг радіаційного фону в 10 контрольних точках на території області тричі на добу, а також щоденний моніторинг якості та безпечності води питної, що подається населенню.