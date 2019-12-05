Зміни до бюджету Тернопільської громади на 2019 рік прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Йдеться про перерозподіл коштів між головними розпорядниками коштів у сумі 27 мільйонів 652 тисячі гривень.

– Освіта отримує 7 мільйонів 945,8 тисяч гривень, – розповіла Надія Кучер, начальник фінансового управління. – З них 7 мільйонів 500 тисяч – це зарплата для працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів та Галицькому коледжі. 419,3 тисяч направляється на промивку теплотрас в закладах освіти. Управлінню транспорту виділяємо 6 мільйонів 454,2 тисячі: на закупівлю автобусів – 5 мільйонів 950 тисяч і фінансову підтримку КП «Тернопільелектротранс» – 504,2 тисяч гривень. Управління культури отримає 1 мільйон 600 тисяч на зарплату працівників музичних шкіл, 450 тисяч – на капітальний ремонт підвісного моста у гідропарку, 207 тисяч – на укріплення стіни біля альтанки в парку Шевченка. На виконання програми «Водна арена» обласному бюджету спрямовується 1 мільйон 421 тисяча гривень. На програму «Безпека громади» – 270 тисяч гривень. Охороні здоров’я спрямовується 1 мільйон 448,3 тисяч гривень. З них, на інсулін – 1 мільйон, на закупівлю медикаментів – 200 тисяч, на капітальні видатки для придбання основних засобів лікарні №3 – 248,3 тисяч. Управлінню ЖКГ перерозподіляємо кошти в сумі 6 мільйонів 820 тисяч. В основному вони підуть на благоустрій. На капремонт і встановлення світлофорних об’єктів- 200 тисяч гривень, на капремонт мереж водопостачання – 335 тисяч, на ремонт міжквартальних проїздів – 449 тисяч, на капремонт житлового фонду по програмі термомодернізації 550 тисяч. На поповнення статутного капталу КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» направляємо 3 мільйони 796 тисяч гривень, з них – на встановлення теплотраси у дитячому садочку №3 по вулиці Вербицького витратять 796 тисяч гривень.

Пропоновані зміни до бюджету також винесуть на затвердження сесії міської ради, яка відбудеться 6 грудня.

Ольга Трач

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