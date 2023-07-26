Зміни до бюджету громади на 2023 рік внесли на черговому засіданні виконкому 26 липня.

Прийнятим документом розподілили 110 мільйонів 549 тисяч, які надішли за рахунок перевиконання бюджету та 1,5 мільйона за рахунок субвенції з міського бюджету.

– Отримані кошти спрямовуються на управління соцполітики – 1 мільйон 490 тисяч гривень для забезпечення соціальних послуг громадян та на збільшення грошової допомоги соціально незахищеним верствам населення, – розповіла Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей отримає кошти на програму «Діти Героїв». Управлінню освіти направляємо фінансування для усунення аварійних робіт та підготовки до нового навчального року. Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення для виконання аварійних робіт та оплати поточних видатків, що стосуються забезпечення медикаментами жителів громади. Управління ЖКГ отримає кошти для усунення аварійних ситуацій по інженерних мережах та на програму ремонтів житлового фонду на умовах спів фінансування, оскільки надійшло багато заявок. Управління культури і мистецтв отримає кошти, щоб закінчити розпочаті роботи. Також виділили додатково фінанси на програму обороноздатності для підтримки територіальних формувань та збільшили резервний фонд на 5 мільйонів 720 тисяч гривень.

На виконкомі проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2022 року № 8/п21/28 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік» погодили. Його також винесуть на розгляд сесії 28 липня.