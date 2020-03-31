Більше тижня у Тернополі діють спеціальні перевезення міськими автобусами і тролейбусами працівників підприємств, установ та організацій, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність Тернополя.

Скористуватися ними можуть працівники закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, а також працівників підприємств і організацій, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта», працівники аварійних служб. Спецрейсами можуть користуватися тільки ті, хто має відповідні перепустки: «Спеціальний дозвіл на проїзд у спеціальному транспорті» та «Спецпроїзний». Останній надає право безкоштовного проїзду. «Спецпроїзні» виготовили тільки для окремих категорій медичних працівників, які безпосередньо задіяні у боротьбі з пандемією COVID-19. Та, за словами начальника управління транспортних мереж та зв’язку Олега Вітрука, багато лікарів не розуміє, хто може їхати безоплатно, а хто ні. Ситуацію роз’яснив міський голова Сергій Надал.

– Ми забезпечили спецрейси: доставку на роботу і з роботи всіх лікарів всіх медичних закладів, – зазначив він. – Вони мають спеціальне посвідчення, яке дає право їхати у громадському транспорті. Але безкоштовний проїзд ми надали виключно тим медикам, медичним установам і закладам, які беруть безпосередню участь у роботі із ліквідації COVID-19. Всі вони мають спеціальне посвідчення і можливість безкоштовного проїзду. Всі інші медики користуються транспортом на загальних підставах: або оплачують проїзд, або хто має пільгову карточку їде безкоштовно, як це було й раніше.

У міській раді також зазначають, що «Спеціальний дозвіл» та «Спецпроїзний» дійсні лише за умови пред’явлення документа, яким можна ідентифікувати пасажира – паспорт громадянина України, ID-картка, службове посвідчення тощо.

Під час засідання оперативного штабу міський голова також дав доручення управлінню транспортних мереж і зв’язку та відділу охорони здоров’я і медичного забезпечення організувати спецрейси за межі Тернополя. Буде організовано спецрейси за різними напрямками, якими довозитимуть медичних працівників на роботу із навколишніх сіл.

Ольга Трач