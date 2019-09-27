Комісію, яка розглядатиме питання щодо відключення споживачів від системи централізованого опалення та постачання гарячої води, створюють при Тернопільській міській раді. Рішення про це прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 25 вересня.

– Комісію створюємо на виконання наказу Мінрегіонбуду №169 від 26. 07. 2019 про Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та гарячого водопостачання, – розповів під час засідання Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Йдеться про встановлення індивідуального опалення. Комісія розглядатиме заяви, які надійдуть від громадян. У рішенні також вказано, що управління має розробити та затвердити інформаційні і технологічні картки щодо процедури відключення від ЦО та ГПВ. Заяви на відключення від централізованого опалення і постачання гарячої води прийматимуть у Центрі надання адміністративних послуг, щоб було все прозоро. Закон каже, що весь будинок можна відключати до 1 вересня, цей термін вже пройшов, а поквартирно житлові і не житлові приміщення можна відключати тільки до 1 жовтня. Зараз ми прийматимемо заяви на відключення і формуватимемо базу, яка дасть можливість виконувати ці роботи з додержанням ДБН вже наступного року, тобто після завершення опалювального сезону 2019-2020 років.

Міський голова Сергій Надал також дав доручення заборонити фахівцям, які увійдуть до новоствореної комісії, надавати будь-які особисті консультації щодо встановлення індивідуального опалення. Він додав, що для того, щоб усе було прозоро та справедливо, заяви від тернополян у довільній формі буду приймати лише через ЦНАП і уже звідти їх направлятимуть на розгляд комісії. Власники квартир мають право на відокремлення від центрального опалення тільки тоді, якщо у зазначеному багатоквартирному будинку не менше як половина квартир та нежитлових приміщень вже відключені від ЦО та ГВП. На сайті Тернопільської міської ради вже оприлюднили попередню інформацію про перелік будинків, в яких понад 50% квартир обладнані індивідуальним опаленням. Детальніше про процедуру відключення споживачів від систем ЦО та ГВП можна прочитати тут.

Ольга Трач