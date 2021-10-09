З 1 жовтня у Тернополі стартувала безготівкова система оплати за проїзд у громадському транспорті.

Жителі громади для здійснення розрахунку можуть скористатися «Соціальною картою тернополянина», неперсоніфікованим електронним квитком, разовим квитком, безконтактною банківською картою чи пристроєм з технологією NFC.

Гості ж Тернополя можуть сплатити за проїзд у міському громадському транспорті банківською картою чи пристроєм з технологією NFC, або ж придбати неперсоніфіковану багаторазову картку або разовий електронний квиток. Пункти поповнення карток та продажу разових квитків можна переглянути тут

У зв’язку із виникненням в пасажирів певних непорозумінь та запитань щодо валідації карток та списання з них коштів за проїзд, в ТОВ «Системний зв’язок» надали роз’яснення щодо процедури оплати за проїзд у громадському транспорті Тернополя.

У громадському транспорті є два види валідаторів – стаціонарні та переносні

При розрахунку у стаціонарних валідаторах (розміщені у тролейбусах, прикріплені до поручнів) – списання коштів з картки відбувається одразу. Пасажир валідує картку і впродовж декількох хвилин отримує сповіщення про списання коштів.

Коли ж пасажир здійснює оплату у ручному валідаторі (ті, з якими працюють кондуктори у тролейбусах та водії в автобусах), то він повинен розуміти, що у ньому працює оффлайн система. Це означає, що валідація картки відбувається у момент здійснення поїздки, коли пасажир отримує квиток і інформація про оплату залишається в терміналі. А от платіжна система включається у роботу при вивантаженні інформації і банківські операції відбуваються після завершення робочої зміни – ввечері або ж уночі. Це відбувається раз на добу або на декілька діб. Відповідно у момент вивантаження даних пасажир отримує сповіщення про списання коштів за проміжок часу від попереднього вивантаження. Навіть, якщо пасажир здійснив лише одну поїздку впродовж дня, може прийти два або більше повідомлення про списання, адже система знімає кошти і за попередні поїздки у проміжку між оновленнями валідатора.

«Карта першої довіри» – що це?

У декого виникають запитання про те, чому прийшла інформація про списання коштів, якщо поїздка була здійснена давніше, навіть у час, коли вартувала ще 7 гривень. Безконтактні технологїї розрахунку PayPass та Pay Wave мають особливість, у вигляді так званої «карти першої довіри». Навіть, якщо на рахунку немає коштів, пасажир може здійснити валідацію та отримати квиток. Але, коли буде проведена операція поповнення картки – ці кошти будуть зняті і власник картки отримає про це сповіщення навіть, якщо давно не користувався громадським транпсортом. Це така собі одноразова можливість здійснити поїздку у кредит. Пасажир не зможе оплатити наступну поїздку, не розрахувавшись за попередню. Наголошуємо – така «атракція» доступна для банківської картки лише один раз.

Чи може водій випадково двічі «провалідувати» банківську картку за один квиток?

Ні, це неможливо. При розрахунку безконтактною банківською встановлено перепитування для здійснення повторної оплати. Якщо пасажир бажає оплатити проїзд ще за когось, тому немає технічної можливості зняти кошти двічі без відома пасажира та водія. Якщо виникає така потреба, то власник картки, звісно, може заплатити за кількох пасажирів. Але для кожної повторної оплати водій повинен бути натиснути кнопку підтвердження, що дійсно з цієї картки здійснюється ще одна оплата.

Якщо у пасажира виникають сумніви щодо списання коштів з банківської картки, необхідно звернутися у ТОВ «Системний зв’язок» (вул. В. Чорновола, 1, 2-й поверх) та отримати роздруківку поїздок.