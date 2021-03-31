У Тернополі дозволили встановлювати індивідуальне опалення.

Петицію «Надання дозволу на встановлення індивідуального опалення поквартирно у квартирах багатоповерхових будинків із центральним опаленням» підтримали на черговому засіданні виконавчого комітету.

Відповідно до прийнятого рішення споживачі можуть відключатись від систем централізованого опалення та постачання гарячої води в порядку, встановленому чинним законодавством.

– Автор петиції пропонує щоб у Тернополі дозволили встановлювати індивідуальні системи опалення поквартирно у багатоквартирних будинках з централізованим опаленням, – поінформував присутніх Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Є пропозиція задовільнити дану петицію, враховуючи норми закону про місцеве смоврядування, а також Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169. У нашому проекті рішення є два пункти. Ми дозволяємо споживачам відключатись від систем централізованого опалення та постачання гарячої води в порядку встановленому чинним законодавством. Другим пунктом пропонуємо звернутись до народних депутатів Верховної Ради України щодо внесення змін у чинне законодавство в частині надання дозволу на відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води. Додам, що у Тернополі немає жодних проблем щодо встановлення індивідуальних систем опалення поквартирно. Це воля і бажання власника квартири.

Міський голова Сергій Надал додав, що тернополяни можуть всім відключатися від централізованого опалення шляхом від’єднання всього будинку від централізованої системи теплопостачання. У Тернополі є вже більше 15 таких будинків, і в міській раді готові підтримати інших.

– У цьому рішенні дуже правильний другий пункт, – зауважив Сергій Надал. – Треба звертатися до народних депутатів, оскільки вони прийняли закон, який начебто дав можливість людям відключатися. Потім Кабмін прийняв постанову, якою обмежив, хто може відключатися. Думаю, нам теж треба звернутися до народних депутатів хай вносять зміни до закону і конкретизують, що кожен бажаючий має можливість відключитися, якщо є технічні можливості.