Контакт-центр для опрацювання звернень громадян запрацював у Тернополі. Відкрили його на базі комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа».

Розпорядження «Про впровадження інформаційної лінії Тернопільської міської ради» підписав міський голова Сергій Надал 16 липня.

Інформаційну лінію Тернопільської міської ради зробили для того, щоб органи виконавчої влади оперативно реагували на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування та їх взаємодію у Тернопільській міській територіальній громаді, і для того, щоб жителі громади отримували актуальну, обґрунтовану та всебічну інформацію про діяльність Тернопільської міської ради.

Працівники call-центру надаватимуть відповіді та консультації з питань забезпечення життєдіяльності Тернопільської міської територіальної громади, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою, транспорту, соціального захисту, діяльності міських служб, надання послуг, культурного та спортивного життя міста, загальноміських заходів, консультацій для отримання допомог, виплат, субсидій та інших питань життєдіяльності міста.

Після вирішення проблеми чи питання з яким звернулися на лінію, відповідальні за функціонування сервісу працівники повинні одразу повідомити про це заявнику в телефонному режимі. Керівники виконавчих органів ради, старости мають оперативно реагувати на звернення громадян, які прийматимуть та опрацьовуватимуть працівники комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа».

Інформаційна лінія Тернопільської міської ради працює з понеділка до п’ятниці, з 09:00 до 18:00 години. Громадяни можуть телефонувати за номерами: 0670091540, (0352) 401540.