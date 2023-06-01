Петицію «Встановлення площі парку Шевченка у розмірі 22 гектари у відповідності до даних станом на 2010 р.» розглянули на засіданні виконавчого комітету 31 травня.

Петицію Андрій Будзінський зареєстрував у кінці березня, а станом на 31 травня її підтримала 371 особа. Серед іншого у зверненні йдеться про те, що: «площа парку Шевченка, до змін внесених міською радою Тернополя різних років скликання, становила 22 гектари, але починаючи з 2012р. площа парку згідно з публічною кадастровою картою почала зменшуватись методом виведення земельних ділянок із зон рекреаційного призначення, що вплинуло на загальну площу парку скоротивши її з 22 гектарів до 16,34 гектара. Такі дії в майбутньому можуть дозволити забудувати ті земельні ділянки, які були виведені за межі парку, а громадяни будуть позбавлені додаткових площ озеленення, що в свою чергу негативно впливатиме на екологічну ситуацію та загальний стан здоров‘я мешканців прилеглих мікрорайонів та усіх інших містян».

Щоб виправити ситуацію автор пропонує шість земельних ділянок з відповідними кадастровими номерами, які перебувають у комунальній власності, а також не закадастровану на даний момент ділянку між набережною Тернопільського ставу, вулицею Білецькою та пивзаводом «Опілля», де зараз розміщена тимчасова стоянка транспорту, віднести до земель рекреаційного призначення, та внести в офіційно затверджені межі парку Шевченка. Такі зміни також внести в кадастровий реєстр. Зарезервувати ці ділянки для озеленення та створення повноцінного рекреаційного простору в майбутньому.

Заступник міського голови – керуючий справами Іван Хімейчук на петицію дав таку відповідь: «…зелені насадження загального користування на сьогодні в місті складають 460 га. До того ж, площі зелених насаджень у місті Тернополі щороку збільшуються. Станом на березень 2023 року в процесі внесення змін у містобудівну документацію запропоновано 20 об’єктів нових зелених насаджень у Тернополі, у тому числі будівництво нового парку площею біля 10 га, який буде розміщений на території мікрорайону №14, сквери по проспекту Злуки (в районі «Канада»), проспекту Куліша, вул. Леся Курбаса. Створення зелених зон загального користування передбачено по всіх територіях нових житлових районів міста».

А відповідно до прийнятого рішення «Про розгляд петиції» управління містобудування, архітектури та кадастру, відділ земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології мають врахувати пропозиції щодо збереження та збільшення зелених зон у місті Тернополі при розробленні містобудівної документації та документації із землеустрою, технічної документації з питань благоустрою територій.

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