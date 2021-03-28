Нову сучасну автоматичну систему дезінфекції встановили в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Приміщення дезінфікуватиметься озоном. Таку методику презентувала польська організація.

Як повідомив директор лікувального закладу Андрій Артимович, нині дезінфекції та засобам індивідуального захисту приділяють особливу увагу. Оскільки це допомагає попередити поширення інфекції.

“На сьогодні просимо медиків і пацієнтів, не залежно від того, чи ви вакциновані, будьте обережними. Велике прохання дотримуватися тих елементарних заходів безпеки, які доступні кожному сьогодні, для того, щоб сповільнити ріст інфекції, що сьогодні відбувається. У місцях, де перебуває значна кількість осіб, потрібно використовувати маски, дотримуватися дистанції, індивідуальної гігієни. Пам’ятайте, кожен із нас може сповільнити ріст захворюваності на COVID-19. Бережімося! Нехай Бог нам допомагає”, – наголосив Андрій Артимович.

Додамо, нині у Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 29 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19, серед них — 23 дітей.