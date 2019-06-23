З 20 травня по 20 червня на Тернопільщині як і загалом по Україні тривала профілактична робота із виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Зі слів старшого оперуповноваженого управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Ігоря Стегновича, ці заходи були спрямовані, насамперед, на стабілізацію криміногенної ситуації.

– Не секрет, що з початком бойових дій на сході країни чимало небезпечних предметів потрапило на мирні території. Для того, щоб ця та інша нелегальна зброя не стала знаряддям злочину, не призвела до непоправного, співробітники поліції Тернопільщини активно брали участь у проведенні заходів, – каже Ігор Стегнович.

У результаті з незаконного обігу було вилучено 21 одиницю вогнепальної зброї, півтори тисячі боєприпасів серед яких 34 бойові гранати та майже п’ять кілограмів вибухової речовини.

– Найбільший арсенал небезпечних предметів було виявлено та вилучено у жителя Бережанщини, – розповідає Ігор Стегнович. – Чоловік займається пошуком предметів часів Другої світової війни, реставрує їх, відновлює функціональність.

З його помешкання ми вилучили двадцять бойових гранат, 160 різнокаліберних боєприпасів та майже два кілограми вибухової речовини. Речові докази відправлено на експертизу, а чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 ККУ.