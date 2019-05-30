Два випадки незаконного обігу зброї задокументували поліцейські за минулу добу в Бережанському та Збаразькому районах. Небезпечні предмети вилучено.

Металевий предмет ззовні схожий на гранату РГД-5 вилучили співробітники Збаразького відділення поліції у 56-річного жителя села Старий Збараж. Зі слів чоловіка, вибухівку він знайшов.

Карабін приніс до працівників Бережанського відділу поліції 30-річний житель райцентру. Чоловік знайшов небезпечний предмет в лісі та вирішив здати правоохоронцям.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, повідомляють у поліції.