До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі Борщівського відділення поліції внесли кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї, боєприпасів та вибухівки – стаття 263 (ч.1) ККУ.

Головний підозрюваний – 29-річний житель одного з сіл району, повідомляють у поліції.

До слова, молодик фігурує ще в одному кримінальному провадженні. Під час заходів в рамках операції «Мак – 2019» на присадибній ділянці молодого чоловіка було виявлено декілька кущів марихуани.

Отримавши дозвіл на санкціонований обшук господарства підозрюваного, поліцейські знайшли не тільки сушені рослини коноплі, а й цілий арсенал зброї. Зокрема, було вилучено предмети ззовні схожі на пістолет та револьвер, 26 патронів різного калібру до нарізної зброї, 20 патронів до травматичної зброї, мисливську гладкоствольну рушницю та 32 патрони до неї, двісті грамів речовини сірого кольору ззовні схожої на вибухову, 91 патрон калібру 5,6 мм.

Речові докази відправлено на експертизу.