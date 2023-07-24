Співробітники Чортківського райвідділу поліції отримали оперативну інформацію про можливе зберігання жителем Копичинецької громади вогнепальної зброї без дозвільних документів.

У ході санкціонованого обшуку оперативники карного розшуку виявили у помешканні 30-річного чоловіка предмет, схожий на нарізний карабін “Мосіна” калібру 7,62 мм.

Речові докази поліцейські вилучили та направили на експертизу. Правоохоронці також встановлюють звідки чоловік взяв заборонений предмет.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.