У мешканця Тернопільщини знайшли бойовий пістолет: його мати заявила, що зброя належить їй

Під час санкціонованого обшуку співробітники відділення поліції №1 міста Борщова знайшли в помешканні жителя селища Скала-Подільська предмет, схожий на бойовий пістолет та набої до нього. Небезпечну знахідку вилучили та направили на експертизу.

Обшук проводився за місцем проживання 34-річного жителя селища у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки. Проте про свою причетність до незаконного зберігання зброї заявила матір чоловіка, пояснивши, що вже давно придбала пістолет у невідомої особи і зберігала для самозахисту. Поліцейські перевіряють правдивість цих показів.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.