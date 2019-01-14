У мешканця Тернопільщини вкрали багато грошей, які він зберігав у трилітрових банках в стодолі

14/01/2019 Розмір тексту:

В період Новорічно-Різдвяних свят у жителя Гусятинського району поцупили 9 тисяч гривень. Гроші він зберігав у двох трьох літрових банках у стодолі й був певен, що про це ніхто не знає. Але днями виявив, що сховок порожній. Запідозривши, що до грошей дісталися чужі, чоловік звернувся із заявою в поліцію.

У ході слідства правоохоронці з’ясували, що крадій мешкає під одним дахом з потерпілим – це 17-річний син його цивільної дружини. Підліток навчається і більшість часу проживає в школі-інтернаті, додому приїжджає на канікули та вихідні. Під час останнього візиту, вочевидь, хлопець і підгледів, де сховані гроші.

У крадіжці школяр зізнався і розповів, що за викрадені кошти придбав собі мобільний телефон і музичну колонку.

Як повідомляють у поліції, за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу – крадіжка.