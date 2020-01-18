Нагадаємо, тіло молодої темношкірої дівчини виявили у Тернополі на вулиці Тролейбусній.

Як повідомили у поліції, це студентка Тернопільського національного медичного університету. За попередніми висновками правоохоронців, вона вчинила самогубство, випивши отрути.

За словами студентів вишу, дівчина навчалася на шостому курсі, цього дня вона провалила третю і останню спробу скласти іспит. Це загрожувало її відрахуванням. Дівчина боялася сказати про це батькам і напилася отрути, залишивши передсмертну записку.

«Це великий біль для мене… Частина інформації не може бути оприлюднена з поваги до студентки, яка померла. Можу запевнити, що ніяких зловживань не було. Безпосередньо після іспиту, у день іспиту, у мене, як декана, не було можливості допомогти відповідно до законодавства. Неприємно, що такий трагічний момент використовують для наклепів і неправди», – зазначив декан факультету іноземних студентів ТНМУ Петро Сельський.

Учора студенти вишу влаштували протест. Вони наголошували, що 24-річна Бадмус померла через ТНМУ, а зокрема відсутність можливості багаторазового складання іспитів.

Софія Романська

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