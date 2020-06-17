Вибори ректора відбуваються 17 червня у Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Процес голосування розпочався о 9.00 і триватиме до 15.00.

– Станом на 10 годину ранку вже проголосувало 210 виборців із 894 осіб, які були внесені у загальний список виборців, – розповів Григорій Загричук, голова виборчої комісії. – Голосування проходить спокійно. У перші півгодини від початку був наплив людей, потім все врівноважилося і потік виборців йде поступово. Вся процедура виборів записується на відео. Для того, щоб дотримуватися соціальної дистанції і витримувати всі санітарно-гігієнічні вимоги у нас розділені потоки на вхід-вихід: люди заходять з однієї сторони і виходять з іншої, немає зустрічних потоків між людьми. Якщо порівняти минулі вибори і ці, то думаю, претенденти, які були минулого разу оцінили свої реальні шанси і не висували власні кандидатури. Єдиний претендент на посаду сьогодні має довіру від колективу, нинішня виборча кампанія проходила спокійно. Обставини карантину привели до того, що ми змістили дату голосування, та зараз маємо можливість завершити процес виборів.

Коли проголосує більше половини виборців, вибори будуть визнані такими, що відбулися. Для того, щоб перемогти кандидату на посаду ректора необхідно набрати 50% плюс один голос від кількості тих, хто проголосував.

Ольга Трач

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