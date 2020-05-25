На Тернопільщині біло-рожевим цвітом вкрилася Товтрова гряда вапнякових гір, які тут називають Медоборами.

Це цвіте ясенець білий, або ж неопалима купина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Товтри – особливий природний куточок Тернопільщини й України, де нині розташований природний заповідник «Медобори» площею понад 9500 га. Тут проростає майже 1 тис. видів рослин, значна частина яких – рідкісні, ендемічні, реліктові. Орхідних нараховується два види, шість видів рослин занесено до Європейського Червоного списку, до Червоної книги України – 44 види рослин. І серед них – ясенець білий, знаний в народі як неопалима купина», – розповів начальник наукового відділу природного заповідника «Медобори» Ярослав Капелюх.

За його словами, ще десять років тому більшість відкритих ділянок Товтр були порослі чагарниками, ялівцем, які «заглушували» десятки видів червонокнижних рослин, зокрема й неопалиму купину.

Тож працівники заповідника поступово розчищали схили, даючи рідкісним та ендемічним рослинам забуяти в усій красі. Нині тут величезні ділянки, вкриті квітучим ясенцем.

«Буквально за 5-6 років розчищені схили повністю відновилися, і ясенець білий почуває себе тут досить комфортно, що засвідчують окремі площі, вкриті цією дивовижною рослиною. Вона трапляється не тільки у нас, але й в інших куточках України. Та в такій кількості, як на оцій горі, що називається Гостра, її більше ніде не зустрінете, це точно», – зазначив Капелюх.

Листочки рослини схожі на листя ясена. Звідси й одна з її назв – ясенець, або ясенець білий. Хоча, насправді, частіше трапляються блідо-рожево-бузкові квіточки, які мають п’ять неоднакових пелюсток. Саме ж дуже ароматне суцвіття має запах, який схожий на апельсиновий.

Хоча квітка й красива, але нюхати її не можна. Бо від запаху ясенця починає боліти голова, й біль тримається не одну годину.

А ще із ясенцем білим треба бути дуже обережним, адже, якщо доторкнутися, вона залишає на тілі опіки. Вони з’являються не одразу, а за 2-3 дні. У разі сильних опіків виникають пухирі, які гояться дуже повільно.

«Є й ще одна незвична властивість неопалимої купини. Вона може спалахувати вогнем. Справа у тому, що рослина виділяє ефір. І коли наблизитися до квітки й запалити сірника, вона моментально спалахне. Власне, така властивість неопалимої купини описана у біблійних переказах та народних легендах, яких чимало у різних регіонах України», – сказав Капелюх.

А заступник директора з наукової роботи природного заповідника «Медобори» Галина Оліяр додала, що цьогоріч через травневе похолодання цвітіння неопалимої купини дещо змістилося у часі. Але щодня Товтрові схили, а особливо гори Гострої, набирають все більш інтенсивного блідо-рожевого відтінку.

Побачити усю красу цвітіння неопалимої купини туристи можуть, коли пройдуться еколого-освітніми стежками Медоборів разом із спеціалістами з природного парку.